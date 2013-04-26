Украинская Православная Церковь имеет надежду, что достойное празднование 1025-летия Крещения Руси будет побуждать народ Украины к осознанию своих исторических корней и сохранению унаследованного от предшественников духовного богатства.

Об этом говорится в размещенном на официальном сайте УПЦ Обращении Священного синода УПЦ к епископату, духовенству, монашеству и мирянам по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси.

«Святой равноапостольный князь Владимир в далеком Х веке принял судьбоносное решение, которое решительным образом повлияло на дальнейшую историю нашей Родины. Благодаря принятию христианства началось мощное развитие отечественной культуры», - отмечается в обращении.

УПЦ также напоминает, что «сегодня мы не можем себе представить Украину без Собора святой Софии в Киеве, без «Слова о законе и благодати» святителя Иллариона, митрополита Киевского, без «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца и многих других жемчужин древнерусской культуры, которые появились благодаря христианизации Руси».

В обращении отмечается, что для УПЦ важно и то, что 1025-летие Крещения Руси будет праздновать не только церковь, но и Украинское государство. «Мы полностью поддерживаем инициативу Президента Украины о том, что это знаменательное событие должно быть отмечено в каждом населенном пункте нашей Отчизны», - подчеркнули в УПЦ.

В УПЦ считают, что празднование 1025-летия Крещения Руси должно стать свидетельством духовной силы христианства.

«Преосвященные владыки, отцы, братья и сестры! Имеем надежду, что достойное празднование знаменательного события 1025-летия Крещения Киевской Руси будет побуждать народ Украины к осознанию своих исторических корней и сохранению унаследованного от предшественников духовного богатства, каковым является избранная Святым князем Владимиром вера православная», - отмечается в обращении и подчеркивается: «Пусть этот юбилейный год вдохновит всех на добрые дела, чтоб быть достойными тех обильных благословений, которые мы получили в купели Владимирового Крещения».