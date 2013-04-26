Синод УПЦ решил открыть новый женский монастырь

В Киево-Печерской лавре под председательством Митрополита Владимира прошел Священный Синод УПЦ.

На нем епископы приняли решение открыть в Луганске женский монастырь святой царственной страстотерпицы великой княжны Ольги.

С соответствующим предложением перед участниками синода с рапортом выступил архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук).

Священный Синод также осуществил ряд кадровых назначений наместников и настоятельниц монастырей и канонизировал местопочитаемых святых в Кировоградской и Житомирской епархиях УПЦ.

РИСУ