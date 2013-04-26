Синод УПЦ решил открыть новый женский монастырь
13:09, 26 апреля 2013Православие
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В Киево-Печерской лавре под председательством Митрополита Владимира прошел Священный Синод УПЦ.
На нем епископы приняли решение открыть в Луганске женский монастырь святой царственной страстотерпицы великой княжны Ольги.
С соответствующим предложением перед участниками синода с рапортом выступил архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук).
Священный Синод также осуществил ряд кадровых назначений наместников и настоятельниц монастырей и канонизировал местопочитаемых святых в Кировоградской и Житомирской епархиях УПЦ.
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