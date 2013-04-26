В Чернигове начнутся археологические раскопки дома игумена XVIII в.

В Чернигове восстановят дом игумена XVIII в. на территории действующего Свято-Успенского Елецкого женского монастыря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера во время расширенного заседания коллегии облгосадминистрации сообщил директор Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской облгосадминистрации Сергей Мойсеенко.

"Уже решен вопрос о передаче соответствующего земельного участка в собственность религиозной общины", - сказал С.Мойсиенко.

С мая начнутся археологические раскопки сохранившегося фундамента дома игумена.

Как уточнил и.о. заместителя председателя ОГА по гуманитарным вопросам Юрий Музыка, проект будет финансироваться из внебюджетных средств и станет одним из мероприятий в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси. Сроки выполнения строительных работ точно пока не известны.

Справка УНИАН-Религии. Свято-Успенский Елецкий монастырь основан в XI веке. Его архитектурный ансамбль, имеющий черты украинского барокко, складывался постепенно до XVIII века. На территории монастыря находятся Успенский собор XII в., Петропавловская церковь с трапезной XVII в., остатки дома игумена XVIII в., западные ворота. Входит в состав Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний".