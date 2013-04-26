Священный Синод УПЦ пригласил в Киев Патриарха Кирилла

Священный Синод УПЦ, заседание которого состоялось 25 апреля в Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Владимира, официально пригласил в Киев Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на торжества по случаю 1025-летия Крещения Руси.

По этому случаю Священный Синод УПЦ определил принять Обращение к пастве (журнал №37), которое опубликовано на официальном сайте УПЦ.

Также Священный Синод УПЦ попросил Патриарха Кирилла отправить приглашения Предстоятелям прочих Поместных Православных Церквей для участия в празднованиях 1025-летия Крещения Руси (журнал №38).

Такая процедура соответствует Уставам РПЦ и УПЦ, согласно которым УПЦ осуществляет контакты с прочими Поместными Церквами через Русскую Православную Церковь.

Торжества по случаю 1025-летия Крещения Руси будут проходить этим летом на государственном уровне.

Журналы Священного Синода УПЦ от 25.04.2013