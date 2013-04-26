С архиепископа Александра (Драбинко) снято обвинение в «хуле на Святого Духа»

Священный Синод УПЦ, заседание которого состоялось 25 апреля в Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Владимира, снял обвинение в «хуле на Святого Духа» с личного секретаря Блаженнейшего архиепископа Александра (Драбинко).

Соответствующее решение опубликовано в журнале №56. Решение об отзыве обвинительной справки мотивировано «особыми обстоятельствами заседания Священного Синода от 21.02.2012″.

Участники Синода, выслушав информацию Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, приняли решение отозвать справку к журналу №23 заседания Священного Синода УПЦ от 21 февраля 2012 года.

Согласно официальной справке к журналу №23 заседания Синода от 21.02.2012 г. под председательством митрополита Одесского Агафангела, в вину архиепископу Александру (Драбинко) были поставлены «деструктивные действия и недостойное поведение, интриганство и образ жизни», которые «сеют смуту и подозрение среди епископата и духовенства, порождают большое искушение среди верующих».

В частности, архиепископ Александр был обвинен в том, что он «позволяет себе в эфире общенациональных светских СМИ открыто выступать с критикой Высшей Церковной власти, искусственно противопоставляя Священный Синод УПЦ ее Предстоятелю», что, по мнению Священного Синода УПЦ, является «клеветой на соборный разум Церкви и хулой на Духа Святого».

Также в вину архиепископу Александру было поставлено то, что он «организовывает публикацию в антицерковных СМИ строго конфиденциальных церковных документов, предназначенных для ознакомления исключительно членам Священного Синода».

Журналы №№37-56 заседания Священного Синода от 25 апреля 2013 года.

Согласно подписям, в заседании приняли участие 12 членов Священного Синода УПЦ.