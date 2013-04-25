Иерусалимский Патриарх Феофил III посетил Верховную Раду Украины

24 апреля, в рамках ІІІ Киевского межконфессионального форума Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III посетил Верховную Раду Украины.

Блаженнейшего Патриарха сопровождал Полномочный Представитель УПЦ в Верховной Раде Украины протоиерей Василий Русинка.

В работе форума приняли участие народные избранники: председатель межфракционного объединения «За содействие свободе совести» Анна Герман, Олег Зарубинский, Александр Фельдман, общественные деятели и др.

Патриарх Феофил поинтересовался работой Представительства УПЦ в Верховной Раде. Протоиерей Василий Русинка рассказал о зарегистрированных документах, регулирующих взаимоотношения между Церковью и государством. В частности, внесены законопроект о пенсионном и социальном обеспечении священно- и церковнослужителей, законопроект о запрете приватизации церковного имущества. Также представлены изменения в Налоговый кодекс относительно жилых и нежилых помещений религиозных организаций. Зарегистрирован проект об отмене Постановления Президиума Верховного Совета о признании неправомерными итоги Харьковского Архиерейского собора УПЦ. Снято с регистрации законопроект № 2342 о противодействии дискриминации граждан из-за сексуальной ориентации и религиозных убеждений, а также в работе находится законопроект о взаимоотношениях государства, школы и Церкви в отношении права учреждать религиозными организациями общеобразовательные учебные заведения.

В этот же день Иерусалимский Патриарх посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", где помолился за невинно убиенных в годы фашистской оккупации Киева и возложил цветы к памятнику погибшим.

Также Первоиерарх Иерусалимской Церкви встретился с Вице-премьер-министром Украины Константином Грищенко.

Официальный сайт УПЦ