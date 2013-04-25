Капитолиадский митрополит приглашает православную молодежь на Святую Землю

24 апреля в Иерусалиме состоялась встреча журналистов ведущих православных СМИ с митрополитом Капитолиадским Исихием.

По поручению председателя Синодального отдела по делам молодежи УПЦ епископа Обуховского Ионы, во встрече принял участие координатор информационных проектов Отдела диакон Димитрий Николаев.

Владыка рассказал, что он отвечает за работу с молодежью и, в частности, за школы, которые содержит Патриархия в трех государствах - Израиле, Иордании и Палестине. Сейчас в этих школах учится более восьми тысяч детей.

Кроме этих традиционных школ, Патриархия активно проводит работу с нецерковной молодежью. Так, сейчас активно работают специальные программы, обращенные к современной молодежи, призванные заинтересовать и привлечь ее внимание к Церкви.

Владыка заинтересовался инициативой молодежного отдела УПЦ - молитвой по соглашению, проведенной молодежью Украины в разных городах и селах во время Великого поста. Он отметил важность усилий на этом поприще и призвал уделять воспитанию подрастающего поколения должное внимание.

Пользуясь случаем, владыка Исихий поздравил Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира и сказал, что его очень любят и уважают в Иерусалиме.

Также он передал свои поздравления владыке Ионе и пожелал ему мудрости и сил, чтобы поднять молодежь Украины и зажечь их сердца благовестием.

Накануне Воскресения Христова владыка Исихий пригласил молодежь Украины приезжать на Святую землю, чтобы все могли увидеть воочию эти места и пережить все, о чем написано в Евангелии.

Официальный сайт УПЦ