В Киево-Печерской Лавре состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви
13:03, 25 апреля 2013Православие
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Сегодня в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.Журналы Священного Синода УПЦ...
Сегодня в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.
В начале заседания архиепископ Сарненский и Полесский Анатолий по случаю 20-летия архиерейской хиротонии был награжден Отличием Предстоятеля УПЦ.
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