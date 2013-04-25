В Киево-Печерской Лавре состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви

Сегодня в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

В начале заседания архиепископ Сарненский и Полесский Анатолий по случаю 20-летия архиерейской хиротонии был награжден Отличием Предстоятеля УПЦ.

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