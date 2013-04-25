Кафедральный Собор УПЦ построят в традициях времен Киевской Руси

24 апреля в резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством настоятеля Кафедрального Собора УПЦ в честь Воскресения Христова Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось заседание храмостроительного совета Кафедрального Собора.

В заседании также приняли участие наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополит Почаевский Владимир, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, секретарь по г. Киеву протоиерей Виктор Иващук, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

Ключарь Собора епископ Бородянский Варсонофий доложил о результатах тендера между проектными организациями на изготовление рабочей документации, необходимой для продолжения строительства.

Также обсуждался вопрос изменения внешнего вида будущего Собора в пользу традиций времен Киевской Руси без конструктивных изменений проекта.

Блаженнейший Митрополит Владимир пожелал епископу Варсонофию и всему коллективу строительства Кафедрального Собора Божией помощи и благословил на месте строительства провести богослужение на второй день Пасхи с участием всего духовенства столицы.

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