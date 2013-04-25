От нетолерантности журналистов больше всего страдает УПЦ

В рамках межконфессионального форума, проходящего 23-24 апреля, состоялось вручение премии «Хрустальный Ной», которая присуждается «За толерантность и усилия по поддержанию мира в обществе». Награда присуждается в трех номинациях: за гражданскую толерантность, за толерантность в общественной деятельности и за толерантность в журналистике.

В номинации за толерантность в журналистике награду получил Сергей Коротаевский.

«Для меня эта награда является не столько признанием персональных усилий, сколько подтверждением выбранной когда-то линии профессионального поведения «Радио-Эра» FM - линии на объективность и всесторонность освещения событий», - ответил Сергей на вопрос, что для него значит стать «толерантным журналистом».

По его мнению, украинская журналистика не является толерантной, а в религиозной сфере - особенно. Журналист считает, что от нетолерантного отношения его коллег страдает Украинская Православная Церковь.

«Поскольку большинство журналистов, пишущих на религиозные темы, относятся к оппозиционным кругам, они разделяют все существующие в Украине конфессии на две категории: «чистые» церкви - и Украинскую Православную Церковь. От этого происходит и результат освещения темы: «чистые церкви» предстают в ореоле «святости», УПЦ - как подсудимый на скамье... Не буду оценивать - это хорошо-плохо, соответствует действительности или ложь (имеется в виду, фактаж), но толерантности в обществе это не способствует», - пояснил Сергей Коротаевский.

РИСУ