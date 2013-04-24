В Вене открыт памятник украинским казакам

23 апреля, в рамках проведения в Вене Дней Киева, которые проходят в столице Австрии с 22 по 24 апреля, в живописном парке 19-го района Австрийской столицы, состоялось открытие памятника украинским казакам, которые освобождали Вену от турецкой осады в 1683 году.

На торжествах по случаю открытия монумента присутствовали председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, мэр города Вена Михаэль Хойпль, члены Киевской делегации и австрийская общественность.



На открытии памятника, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, который совершил освящение памятника казакам.

Монумент установлен на средства украинского мецената, который проживает и работает в Австрии, при личной поддержке мэра Вены Михаэля Хойпль. Авторами памятника стали известные отечественные скульпторы Владимир и Алексей Чепелики.

«Мы гордимся нашей общей историей и сохраняем традиции дружбы, сложившейся между нашими народами. Мне особенно приятно быть здесь сегодня вместе с бургомистром Вены, при личном содействии которого удалось установить этот замечательный памятник», - отметил Александр Попов.

«Это место стало краеугольным камнем нашего общего прошлого. Мы помним и чтим его, но одновременно ориентируемся на будущее. Убежден, у Киева и Вены есть замечательные перспективы совместного развития и взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Михаэль Хойпль.

Напомним, что Киев и Вена являются городами-побратимами с 1992 года. В ноябре 2012 года в Киеве прошли Дни Вены.

Пресс-служба Полтавской епархии