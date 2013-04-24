Журнал «Фамилия» начинает новый проект «Уроки семейного счастья»

Цикл бесед «Уроки семейного счастья» под руководством отца Николая и матушки Виктории Могильных начинает православный семейный журнал «Фамилия» в галерее-ризнице «Чудотворные иконы Афона» по благословению епископа Обуховского Ионы (Черепанова).

Первая беседа состоится в среду, 24 апреля, в 20.00 по адресу г. Киев, ул. Ярославов Вал,1.

Этот просветительский курс посвящен вопросам построения гармоничных отношений в семье и методологии преодоления семейных кризисов. Цикл бесед «Уроки семейного счастья» проводится в рамках мероприятий семейного движения «Вместе — навсегда!» имени святых мучеников Адриана и Наталии, основанного журналом «Фамилия» в 2011 году при Синодальном отделе по делам молодежи Украинской Православной Церкви.

«Уроки семейного счастья» будут вести опытные и авторитетные наставники – отец Николай Могильный и матушка Виктория имеют большой опыт семейной жизни и воспитывают восемь детей. Матушка Виктория – бывшая балерина, удивительно милая и женственная, в прошлом году награждена почетным орденом «Мать-героиня». Общается матушка светло и радостно, говорит о сложных вещах просто и легко, а потому рядом с ней спокойно и уютно даже случайным людям.

Отец Николай, имея грандиозный опыт отцовства и построения счастливой семьи, многие годы является популярным ведущим Ионинской молодежки и двух радиопрограмм. Ответы на самые неожиданные вопросы, духовническая помощь в сложных жизненных ситуациях, умение понять очень разных людей в их ожиданиях и стремлениях – таков каждодневный стиль деятельности этого батюшки в стремительной динамике современности.

Поэтому «Уроки семейного счастья» будут интересны достаточно широкому кругу их участников. Многим людям общение на семейках поможет правильно понять смысл и назначение семьи, адекватно увидеть свою роль в ней, найти способ разрешить возникающие неудобства. Впрочем, «Уроки семейного счастья» смогут быть полезны и тем, кто только собирается создать семью или еще ищет своего спутника жизни.

Первая беседа, которая состоится в галерее-ризнице «Чудотворные иконы Афона» (г. Киев, ул. Ярославов Вал,1) в среду, 24 апреля, в 20.00, носит вступительный характер и называется «Мужчина и женщина – особенности естества».

В дальнейшем «Уроки семейного счастья» в галерее-ризнице будут проводиться по средам два раза в месяц. В помощь батюшке и матушке будут приглашаться и другие специалисты по семейным вопросам – опытные педагоги, психологи, врачи, социальные работники и т.д.

Православный семейный журнал «Фамилия», как инициатор цикла бесед «Уроки семейного счастья», окажет проекту необходимую организационную помощь и информационную поддержку. В том числе и на сайте «Православная жизнь», который будет регулярно размещать репортажи о состоявшихся мероприятиях.

pravlife.org