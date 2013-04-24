Высоко-Петровский монастырь посетит единственный в мире православный царь

Болгарский царь Симеон II 27 апреля, в Лазареву субботу, посетит московский ставропигиальный Высоко-Петровский мужской монастырь.

Он прибудет в Россию по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В обители он помолится у мощей святителя Петра, митрополита Московского, а также поклонится гробам бояр Нарышкиных — предков императора Петра I.

Монастырь будет встречать царя Симеона колокольным звоном. По словам наместника ставропигии, ректора Российского православного университета игумена Петра (Еремеева), «царское посещение московской обители предоставит москвичам уникальную возможность прикоснуться к живой истории. Ведь визит Его Величества в святое место позволит в некоторой степени возродить забытый сегодня чин царской встречи».

Царь болгар Симеон II происходит из древнего европейского рода Саксен-Кобург-Гота — одной из ветвей старинного немецкого княжеского рода Веттинов, известного с X века.

Официально представители династии Саксен-Кобург-Гота правили в Британии до 1917 г., когда король Георг V изменил полное фамильное имя Сакcен-Кобург-Гота на Виндзоров. Это объясняют патриотическими мотивами, связанными войной с Германией. Неформально же можно сказать, что и сегодня в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии царствует Саксен-Кобург-Готcкая династия. Ее представители в наше время также правят в Бельгии, Дании, Норвегии, Швеции, Испании. С 1887 по 1946 гг. по приглашению болгарского Народного собрания представители рода правили в Болгарии.

Единственный сын и престолонаследник царя Болгарии Бориса III и царицы Иоанны, дочери итальянского короля Виктора Эммануила III, Симеон II был царём Болгарии с 1943 по 1946 годы. Однако ввиду малолетства царя, согласно Тырновской конституции, от его имени управлял регентский совет. После коммунистического переворота в Болгарии члены регентского совета были отстранены от власти и казнены. В 1946 году монархия в Болгарии была упразднена на основании референдума, итоги которой оспариваются некоторыми современными исследователями. Малолетний царь с ближайшими родственниками был выслан из страны.

В 2001 году партия «Национальное движение Симеона II» выиграла парламентские выборы, Симеон II возглавил правительство и занимал пост премьер-министра до 2009 года. Главным его достижением за этот период считают преодоление многолетнего раскола в Болгарской Православной Церкви, что позволило объединить нацию вокруг единой веры.

На сегодняшний день Симеон II остаётся единственным в мире православным царем.

Правмир

