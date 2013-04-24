В УПЦ призывают идти к невоцерковленным и раскольникам с проповедью

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко призвал идти к невоцерковленным людям и раскольникам с проповедью, а не с конфликтом.

«Большая наша беда — раскол. Но я считаю, что и по отношению к раскольникам уместней не боевой настрой, а боль от разделения. Такие проблемы в один день не решаются. Все время говорят о необходимости покаяния раскольников, но ведь суть покаяния в перемене ума. Это может произойти постепенно, а наша задача — замечать росточки христианской жизни среди раскольников и даже, возможно, свидетельствовать о замеченном», — отметил он.

Он призвал указывать раскольникам на политическую основу раскола, призывая их отказаться от политики.

«А веру человека я бы оценивал не по его принадлежности к конфессии или юрисдикции, а по делам и мировоззрению. Расколу 25 лет, унии четыреста, разделению с Западной Церковью — тысяча. Люди не виноваты, что родились и воспитаны в отличных от нашей традициях», — заявил он.

Он отметил, что едва ли человек, принадлежащий к Церкви по факту крещения, но ведущий аморальный образ жизни, ближе к спасению, «чем униат или раскольник, который живет в соответствии с заповедями, служит Богу и ближнему».

По мнению священнослужителя, правильнее проводить границы не по юрисдикции, а по степени близости человека ко Христу, соответствия его жизни евангельскому идеалу.

«Ведь Господь будет смотреть не на свидетельство о крещении, а на сердце человека», — заключил он.

Священник также отметил, что по статистике 90 процентов граждан Украины — верующие, из них 80 процентов — православные, атеистов только три процента.

Однако в стране существует большая проблема невоцерковленности, отсутствия религиозного образования и воспитания.

«Часто люди называют себя верующими, но вера никак не подвигла их хотя бы попытаться изменить свою жизнь. Они не понимают природы Церкви, а смотрят на нее, как на один из общественно-политических институтов», — отметил отец Георгий.

Правмир