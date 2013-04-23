Янукович призвал иерархов церквей присоединиться к празднованию 1025-летия Крещения Руси

Президент Украины Виктор Янукович призвал руководителей церквей и религиозных организаций принять активное участие в праздновании 1025-летия Крещения Руси.

Об этом он сказал во время встречи с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, передает Институт религиозной свободы.

"Внедрение христианства оказалось не только вероисповедным актом, но и государственной, политической и культурной необходимостью. Оно дало Киевскому государству войти в круг стран христианской цивилизации, которые составляли тогда еще неразделенный европейский мир... Поэтому убежден, что отмечать 1025-летие принятия христианства как государственной религии Украины-Руси нужно не только как праздник христиан, но и как праздник торжества украинской государственности, ее европейской идентичности, духовного и культурного взлета, как залог успешной демократической модернизации украинского общества", – отметил Глава государства.

"Обращаюсь к вам, уважаемые духовные лидеры, с просьбой поддержать эту инициативу", – отметил В.Янукович.

Он отметил, что юбилей Крещения Руси будет отмечаться на государственном уровне. При этом Президент выразил надежду на широкое участие руководителей церквей, религиозных организаций, а также миллионов верующих по всей Украине. Кроме того, по его словам, ожидается немало гостей из-за границы.

Глава государства выразил убеждение, что центральные и местные органы власти предоставят всестороннюю поддержку религиозным организациям для проведения юбилейных мероприятий.

Со своей стороны члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций подняли перед Президентом Украины ряд актуальных вопросов, которые, по их мнению, должны быть положены в основу государственно-конфессионального диалога.