Обращение Патриарха Кирилла в связи с похищением двух иерархов в Сирии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Российской Федерации В.В. Путину послание, в котором выразил глубокую тревогу в связи с произошедшим на севере Сирии похищением видного иерарха Антиохийской Православной Церкви митрополита Алеппского Павла и митрополита Сирийской Ортодоксальной Церкви мар Григория Иоанна Ибрагима.

Его Превосходительству Владимиру Владимировичу Путину, Президенту Российской Федерации

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

С чувством большой тревоги сообщаю Вам, что 22 апреля сего года был похищен неизвестными архиерей Антиохийской Православной Церкви митрополит Алеппский Павел. Его автомобиль подвергся нападению, а диакон, который вел машину иерарха, убит. Митрополит Павел является родным братом Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна Х. Одновременно с митрополитом был похищен сиро-яковитский архиепископ города Алеппо мар Григорий Иоанн Ибрагим (Сирийская Ортодоксальная Церковь). Оба архипастыря находились в окрестностях Алеппо, наблюдая за распределением гуманитарной помощи.

Русская Православная Церковь, не понаслышке знающая цену человеческой боли и страданиям, твердо стоит на позиции неприкосновенности священного дара жизни, недопустимости действий, направленных на запугивание и насилие в отношении мирного населения, в том числе и религиозных деятелей.

В связи с этим трагическим инцидентом обращаюсь к Вам с просьбой предпринять усилия в рамках имеющихся у Российского государства возможностей для скорейшего освобождения сирийских иерархов.

Пользуясь случаем, желаю Вам мира, доброго здравия и помощи Божией в ответственном государственном служении.

С глубоким уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ