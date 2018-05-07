Иерусалимский Патриарх Феофил III: Обновляется душа вашей Церкви и вашего народа

Патриарх Святого Града Иерусалима Феофил III 23 апреля, во время пребывания в Украине, посетил Успенскую Киево-Печерскую Лавру.

У Святых врат обители Патриарха Феофила встретил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, духовенство Лавры и столицы, преподаватели и студенты Киевских духовных школ, директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина, верующие.

В Успенском соборе Лавры Патриарх Феофил возглавил благодарственный молебен.

В завершении богослужения Митрополит Владимир поздравил Патриарха Феофила.

«Ваше Святейшество, сегодня мы снова встречаем Вас как Предстоятеля одной из Поместных Церквей и вспоминаем в наших молитвах, а также просим Ваших святых молитв. Меня всегда удивляло то, как радушно Вы принимаете наших паломников на Святой Земле, сопровождая их катехизическими наставлениями.

Я приветствую Вас от имени нашего епископата, наместника и братии Лавры, тех, кто здесь учит и учится, духовенства и всего благочестивого народа, и благодарю Вас за то, что Вы, прибыв на Украину для участия в конференции, посетили и нас. Мы верим и просим, чтобы по молитвам Вашего Святейшества и Блаженства, Господь умиротворил народы, чтобы благословил всех миром и продолжил наши годы жизни, чтобы мы прославляли и Бога и Его Пречистую Матерь.

Благословите всех благословением от Сиона и да укрепит нас Господь. Пусть, по молитвам Божией Матери, Господь хранит Вас и Вашу паству», - сказал Предстоятель УПЦ.

В своем слове Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви поздравил духовенство и верующих Украинской Православной Церкви с праздником Воскресения Христова, который приближается:

«Се, что добро, или что красно, но eже жити братии вкупе» - именно эти чувства переполняют нас, когда мы находимся здесь среди вас. Во время сегодняшнего визита мы увидели насколько обновилась Лавра и я вижу, что это обновление не только внешнее, касающееся храмов, но обновляется и душа вашей Церкви, вашего народа. Вы, находясь здесь в Святой Лавре, просветленные молитвами епископата, многих преподобных подвижников, также свидетельствуете об истине Воскресшего Христа и в свою очередь молитесь о нас.

В этот момент, когда мы находимся в храме, во имя Божией Матери, мы не чувствуем себя посетителями, мы есть вашими собратьями, которые молятся вместе с Вами. Я знаю проблемы и трудности, с которыми сталкивается ваша страна. С подобными проблемами сталкиваемся и мы. Но все эти проблемы не имеют никакого значения перед лицом Воскресшего Христа. Я хочу, чтобы Господь укреплял и давал силу украинскому народу, укреплял епископат и духовенство, а особенно хочу пожелать, чтобы Господь укреплял Вас, Ваше Блаженство.

Потому что Ваше служение - это служение единства здесь в вашей местной Поместной Церкви. Ваши богословские уроки и слово Пастыря являются большим духовным подвигом. Это не только слова похвалы, но слова, которые подтверждаются Вашей жизнью и архипастырским служением. Вы, Ваше Блаженство, являетесь тем звеном, которое объединяет Украину и Святой град. Вместе с тем Вы основа, на которой основывается Украинская Церковь и Вы строите эту Церковь.

Глядя на архиереев, духовенство, паломников, прибывающих на Святую Землю с Вашего благословения, я вижу как растет ваша Церковь. В лицах иерархов вашей Церкви мы видим отражение Вашего света, Вашей деятельности, Вашего архипастырского служения.

Могу Вас заверить, что мы всегда молимся о Вас, когда совершаем Литургии на Гробе Господнем, в Вифлееме, на месте Успения Божией Матери и других святых местах. Накануне этих святых дней, я хочу, чтобы мы все вместе помолились Богу, Который бы Вас укрепил, укрепил Вашу Церковь, и мы все вместе встретили Светлое Христово Воскресение».

Предстоятель Иерусалимской Церкви осмотрел обновленный Успенский собор и пообщался с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром.

Подготовила Мария Горобец, "УНИАН-Религии"

По материалам официального сайта УПЦ, Киевской Митрополии УПЦ и из открытых источников.

