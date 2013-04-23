Празднование 1025-летия Крещения Руси должно ознаменоваться не только зрелищами

Празднование 1025-летия Крещения Руси на государственном уровне должно быть ознаменовано не только зрелищными мероприятиями и праздничными событиями, но и решением тех проблем, которые не способствуют гармоничному сотрудничеству государства и религиозных институтов и тормозят духовно-моральное развитие общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении участников постоянно действующего круглого стола “Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений” к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров Украины.

В обращении подчеркивается, что должен быть осуществлен ряд первоочередных шагов. В частности, речь идет о недопущении дискриминации религиозных организаций, сужении объемов свободы совести, введения форм контроля над деятельностью религиозных организаций, а также о сборе всеобъемлющих данных о каждом человеке с момента его рождения, что “является неприемлемыми в демократическом обществе”.

Также в обращении предлагается восстановить “нормальный механизм коммуникации между церквами и религиозными организациями, с одной стороны, и центральной властью, с другой”. В нем сказано, что в последнее время предложения и предостережения религиозного сообщества, “которые временами имели принципиальное значение для отношений конфессий и власти и были сформулированы консенсусно, в основном остались без реакции”.

Кроме того, предлагается решить вопрос о предоставлении религиозным организациям права на учреждение учебных заведений государственного стандарта образования, а также предусматривается решить вопросы возвращения церковного имущества и вопросы тарифов на природный газ, электроэнергию, водоснабжение для религиозных организаций.

