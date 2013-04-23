В Киев прибыл Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III

23 апреля в Киев прибыл Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.



В аэропорту Предстоятеля Иерусалимской Церкви встречали управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан и секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.



Блаженнейший Патриарх Феофил будет участвовать в работе Киевского межконфессионального форума «На встречу переменам - Роль религии в сегодняшнем мире. Вера в условиях демократии и светского общества».



Сегодня днем Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Феофил посетит Святую Успенскую Киево-Печерскую Лавру и встретится с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.

Официальный сайт УПЦ