В Севастополь завтра привезут самый большой колокол Украины

Самый большой колокол в Украине, отлитый к 1025-летию Крещения Руси, прибывает в Севастополь - в древний Херсонес, где киевский князь Владимир принял обряд крещения.

Об этом сообщает пресс-служба Севастопольской горгосадминистрации.

"24 апреля в Севастополь на территорию Свято-Владимирского собора в Херсонесе будет доставлен 13-ти тонный колокол, отлитый на металлургическом заводе в Донецке. Это главный подарок городу к 1025-летию Крещения Руси», - сообщил глава горгосадминистрации Севастополя Владимир Яцуба.

По его словам, привезенный колокол временно будет размещаться рядом с действующей колокольней Свято-Владимирского собора.

Напомним, колокол, изготовленный в Донецке, представляет собой точную копию большого колокола, находившегося в дореволюционные времена на территории Свято-Владимирского собора. Надпись на новом гиганте гласит: «Святой Великий равноапостольный княже Владимир, моли Бога о нас», а обрамлять произведение скульптора Виктора Жука будут восемь икон.

В Севастополе, в рамках подготовки к знаменательной дате – 1025-летию Крещения Руси - запланировано проведение парашютного фестиваля славянских народов, фестиваль авторской духовной песни "Небо славян" и фольклорный фестиваль коллективов духовной музыки, а также проведение Севастопольского международного кинофестиваля.

Будет организован ряд выставок: "Владимирский собор. История. Возрождение", "Православный Севастополь", а также выставка христианских артефактов III-XV ст.

Пройдёт также Крестный ход с частицей мощей Святого Равноапостольного князя Владимира от Владимирского собора (усыпальницы адмиралов) к месту крещения князя.

ТРК «Радіо-Ера».