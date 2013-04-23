Празднование Дня Крещения Руси объединит украинское общество

Празднование 1025-летия Крещения Руси будет способствовать консолидации украинского общества. Об этом 22 апреля заявил вице-премьер-министр Константин Грищенко, сообщает пресс-служба.

"Принципиально важно, чтобы празднование 1025-летия крещения Киевской Руси служило объединению украинского общества, налаживанию конструктивного государственно-религиозного и межконфессионального диалога", - отметил Грищенко.

Кроме того, вице-премьер-министр отметил, что на заседании Кабинета министров Украины было принято распоряжение "О внесении изменений в план мероприятий по подготовке и празднованию 1025-летия Крещения Руси".