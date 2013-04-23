Патриарх Кирилл призвал церковных и светских руководителей служить народу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что церковное и светское начальство, включая архиереев, государственных служащих и предпринимателей, должны в своей жизни руководствоваться принципом служения людям.

«Пастырь обязан сораспинаться со своей паствой. Он никогда не должен отгораживаться от паствы протокольными или прочими преградами — он должен быть со своим народом. Он должен помнить о бедных, о несчастных, об убогих. Сильные и богатые могут и сами о себе позаботиться, а когда человек слаб, когда у него нет средств и нет никакой продержки, — вот тогда к нему должна приходить Церковь», – сказал Патриарх Кирилл в своем Слове в храме Архангела Михаила Крымска, пострадавшего от наводнения в 2012 году.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил слова Христа, обращенные к Его ученикам: «Князи земные господствуют над народами, но среди вас не должно быть так, но кто хочет быть бОльшим среди вас, пусть будет для всех слугой; а кто хочет быть первым среди вас, пусть для всех будет рабом».

«Это потрясающей силы слова, которые обращены ко всем христианам, в том числе тем, кто во власти: не господствовать над народом, а служить людям. Какая замечательная жизнь у нас была бы, если бы каждый восходящий в начальство клялся и перед Богом, и перед народом жить так, как Господь его призвал жить, — быть слугой, а если нужно, рабом, отдавая всю свою жизнь в служение народу», – отметил он.

«Все сказанное имеет отношение и к Церкви, ведь епископ — это первенствующий среди народа. Так вот, и он будет рядом с Господом только тогда, когда будет слугой и рабом. Это не значит, что он должен отказываться от тех функций, которые он исполняет как высокий руководитель. Но это значит, что он должен отдать всю свою жизнь, без остатка, служению Господу», – добавил Патриарх.

Патриарх Кирилл выразил надежду, чтобы принцип служения людям был поставлен во главу угла у всех руководителей, работающих и в государственной, и в частной сферах, и служил общему благу.

«Глубоко убежден в том, что так и будет, но при одном условии — если люди во власти будут помнить слова Христа Спасителя и принимать их умом и сердцем. Я прошу принять сказанное всем сердцем и так строить свою жизнь», – заключил Патриарх Кирилл.

