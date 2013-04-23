В Сирии похищены митрополит и архиепископ

Утром 22 апреля в пригороде города Алеппо на севере Сирии были похищены митрополит Павел (епархия Алеппо Антиохийской архиепископии, брат Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна) и архиепископ Мар Григорий Ибрахим (Сирийская Церковь). Водитель убит.

«Террористы перехватили автомобиль епископов в деревне Кфар Даэл, выхватили водителя из автомобиля и похитили епископов», сообщает агентство SANA. Источники в греческой православной епархии Алеппо пока не комментируют инцидент, сообщает AFP.

Христианские жители Алеппо сообщили, что архиепископ Ибрагим направился забрать митрополита Павла с контрольно-пропускного пункта «Баб-аль-Хава» на сирийско-турецкой границе.

Автомобиль был перехвачен на пути назад боевиками, которые похитили епископов, убили водителя, рассказали местные жители.

Христиане составляют около пяти процентов населения Сирии.

Правмир