В Сирии похищены митрополит и архиепископ

03:15, 23 апреля 2013
Православие
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Утром 22 апреля в пригороде города Алеппо на севере Сирии были похищены митрополит Павел (епархия Алеппо Антиохийской архиепископии, брат Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна) и архиепископ Мар Григорий Ибрахим (Сирийская Церковь). Водитель убит.

«Террористы перехватили автомобиль епископов в деревне Кфар Даэл, выхватили водителя из автомобиля и похитили епископов», сообщает агентство SANA. Источники в греческой православной епархии Алеппо пока не комментируют инцидент, сообщает AFP.

Христианские жители Алеппо сообщили, что архиепископ Ибрагим направился забрать митрополита Павла с контрольно-пропускного пункта «Баб-аль-Хава» на сирийско-турецкой границе.

Автомобиль был перехвачен на пути назад боевиками, которые похитили епископов, убили водителя, рассказали местные жители.
Христиане составляют около пяти процентов населения Сирии.

Правмир

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