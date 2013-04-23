Митрополит Агафангел просит запретить "спектакль" о распятии Христа

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел просит мэра Одессы Алексея Костусева не допустить проведения в городе костюмированной постановки по мотивам библейской истории о распятии Иисуса Христа.

Об этом сказано в письме митрополита, размещенном на сайте Одесской епархии Украинской православной церкви.

В частности, в нем говорится, что, согласно сообщениям СМИ, в Одессе в Страстную Пятницу, «день когда Господь наш Иисус Христос принес искупительную жертву за грехи человечества, готовится проведение сектантами некоего театрализованного «спектакля», во время которого будет разыграно «распятие» Спасителя».

Митрополит считает, что подобное действо является попыткой грубого и циничного оскорбления религиозных чувств верующих людей, публичного глумления над святыми событиями Евангельской истории.

«В Одесское епархиальное управление и на электронный адрес Одесской епархии Украинской Православной Церкви поступают многочисленные обращения общественных организаций, представителей интеллигенции и широкой общественности, верующих одесситов с просьбой ко мне, как правящему архиерею Одесской епархии, обратиться к городской власти с призывом пресечь готовящееся кощунственное действо, остановить беззаконие, защитить религиозные чувства православного населения Одессы.

Учитывая, что планируемая на 3 мая с. г. провокация может глубоко оскорбить православных одесситов, вызвать серьезный конфликт и противостояние на религиозной почве, нарушить традиционный для Одессы межконфессиональный мир, прошу Вас, глубокоуважаемый Алексей Алексеевич, запретить проведение данного богохульного мероприятия не только в историческом центре города, но и в любых общественных местах: улицах, площадях, парках и т. п. Если лица, замыслившие данную кощунственную выходку, не одумаются, то они вполне могут провести ее на территории собственных мест собраний», - сказано в письме.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, к православной Пасхе, которая в этом году отмечается 5 мая, в Одессе готовят историческую костюмированную постановку по мотивам библейской истории о распятии Иисуса Христа.

Организаторы действа разместили анонсы в соцсетях. Они приглашают присоединиться к спектаклю всех желающих — при наличии костюма это бесплатно. В постановке участвуют студенты театрального училища и клубы исторической реконструкции.

Согласно объявлениям, «Распятие» должно состоится 3 мая (в Страстную пятницу), в 15:00, у здания Археологического музея (ул. Ланжероновская, 4).