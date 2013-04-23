Объявлен конкурс на лучший монумент к 1025-летию Крещения Руси

Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации объявил Всеукраинский блиц-конкурс на определение лучшего эскизного проекта памятного знака в честь 1025-летия Крещения Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, памятный знак планируется расположить на участке Набережного шоссе между Почтовой площадью и пешеходным парковым мостом (по оси с Колонной Магдебургского права) в Подольском районе города.

«Монумент должен подчеркнуть особое значение крещения Руси как державотворческого фактора для Украины, а также создать уникальный художественный объект в честь 1025-летия выдающегося события», - говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отправить ее на e-mail: pkr988@gmail.com.

Подведение итогов конкурса состоится до 24 июля.

Победители получат денежные премии: первая – 10 тыс. грн, вторая – 7,5 тыс. грн, третья – 5 тыс. грн.

Выставка конкурсных проектов состоится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 1025-летия Крещения Руси, добавили в пресс-службе.