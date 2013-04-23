В Грузии венчанию хотят предать юридическую силу

В Грузии церковному благословению на брак будет предана юридическая сила. Об этом сообщает "Грузия-Онлайн".

Этот вопрос будет обсужден в рамках государственной комиссии по рассмотрению вопросов, предполагаемых конституционным соглашением между государством и Грузинской Православной Церковью.

Вместе с тем состав комиссии изменился. В частности, увеличилось количество групп, включенных в неё. Руководить же комиссией будет премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Расширен и круг рассматриваемых вопросов. Так, над вопросом о предании юридической силы церковному бракосочетанию будет работать отдельная группа.

В связи с этим «IPN» связался с одним из членов указанной группы, митрополитом Ахалцихе и Тао-Кларджети Теодором (Чуадзе). По его словам, необходимо провести соответствующую работу, чтобы церковное венчание было официально признано.

«В настоящее время свидетельство о браке, выдаваемое Церковью, не является официальным документом. Необходимо, чтобы государство признавало его как официальный документ. Как скоро это произойдет, пока неизвестно. Все станет ясно в процессе работы. Первая встреча рабочей группы пока что не запланирована», - заявил митрополит Теодор.