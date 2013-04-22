Митрополит Владимир наградил наместника Киево-Печерской лавры

19 апреля Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир за заслуги перед Украинской Православной Церковью и благотворительность наградил наместника Святой Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла орденом святителя Николая Чудотворца.

Также Предстоятель поздравил владыку-наместника с 52-летием со дня рождения и 16-летием архиерейской хиротонии, которые он отмечал этот день.

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