Часть I «Православный Киев, год 1911-й: храмы, которых больше нет» можно прочесть ЗДЕСЬ

Часть II «Киевские храмы, которых больше нет: какие святыни утратила столица православия» можно прочесть ЗДЕСЬ

Церковь святого Владимира при Киевском университете Святого Владимира (Владимирская, 58)

Церковь построена в 1848 году в здании университета.

Была ликвидирована по распоряжению народного комиссара народного просвещения В.Затонского №17 от 12 февраля 1919 года.

Рождество-Предтеченская церковь на Зверинце (Церковный переулок, 11)

Церковь построена в 1864 году усердием прихожан. Храм и колокольня были деревянными, а фундамент – каменный. Церковь разрушена в 1950-е годы XX ст.

Церковь святых апостолов Петра и Павла в Киево-Подольском духовном училище (Притиско-Никольская, 4)

В 1691 году полуразрушенный доминиканский собор был отдан киевскому митрополиту Варлааму Ясинскому, который начал отстраивать церковь Петра и Павла.

Строительство было окончено в 1750 году, благодаря пожертвованиям императрицы Елизаветы Петровны и средствам, собранным в Запорожской Сечи.

С 1787-го по 1826-й годы в церкви размещался Екатериновский греческий монастырь. К духовной семинарии храм был определен в 1829 году. Храм ликвидирован в 1920-е годы.

Церковь Петра и Павла на Куреневке (Сырецкая, 20)

Церковь построена в 1759 году, первоначально была деревянная. Каменную церковь возвели в 1905 году.

Храм разобрали в 1930-е годы. Заново храм отстроен в начале XXI века.

Церковь Бориса и Глеба на Подоле (Борисоглебская, 10)

Церковь построена в 1691 году на средства киевского полковника Григория Карповича-Вольского. В 1904 году церковь была перестроена. Храм разобран в 1930-е годы. На его месте построили жилой дом.

Христо-Рождественская церковь на Подоле (Александровская площадь)

Церковь построена по проекту архитектора А.Меленского в 1814 году на месте деревянной, построенной предположительно в 1564 году. В 1909-1911 годах церковь расширялась и укреплялась.

В 1935 году храм был разрушен. Иконы, серебряные и золотые украшения были похищены, а иконостас продан за границу. Церковь восстановлена в начале XXI века.

Царе-Константиновская церковь на Подоле (Кириловская, 8/6 на пересечении со Щекавицкой)

Церковь построена в 1734 году по проекту архитектора Ивана Григоровича-Барского. При храме была школа.

В 1935 году церковь разрушили. На ее месте построена школа.

Киево-Подольская щекавицкая церковь Всех Святых (Олеговская, 32)

Церковь построена в 1783 году. В 1809 году перестроена в каменную. При храме работала Церковно-приходская школа.

В 1930 году церковь разрушили. Кладбище возле церкви, на котором были похоронены великий киевский архитектор А.Меленский (1766-1834), киевский историограф В.Иконников (1841-1923), сравняли с землей. На месте церкви и кладбища ныне служебная территория.

Свято-Иовлевская церковь в тюремном замке (Лукьяновка, улица Дегтяревская)

Каменная церковь построена в 1863 году. Священник Иерофей Любанский писал: «людей разных в тюремном замке пребывало до 1000 душ. Многие приходили в церковь». Храм ликвидирован в 1920-е годы.

Церковь Святителя Николая в здании Киевской первой гимназии (Бибиковский бульвар, 14).

Гимназия и церковь были построены усилием Правительства России в 1857 году. Церковь размещалась на втором этаже и занимала 42,3 кв. м.

Храм ликвидирован в 1919 году.

Церковь Александра Невского в здании Киевской второй гимназии (Бибиковский бульвар, 18).

Церковь построена в 1887 году. Ликвидирована в 1919 году. Сейчас здание гимназии и бывшей церкви занимает «Укртелеком».

Церковь святителя Николая при Киевской четвертой гимназии (Большая Васильковская, 98).

Домовая церковь построена в 1899 году. Ликвидирована в 1919 году. В помещении гимназии и церкви долгое время находилась школа офицеров КГБ, а сейчас СБУ.

Церковь апостола Павла при коллегии Павла Галагана (Фундуклеевкая, 11)

Коллегия была открыта 1 октября 1870 года, пребывала под покровительством Киевского университета Святого Владимира. Она занимала три Больших дома, пожертвованных ее основателем Г.Галаганом.

Церковь построена в 1871 году. Ликвидировали ее в 20-е годы XX ст. Теперь в этом здании находится музей.

Церковь святой царицы Александры при Киевском женском институте императора Николая I (Институтская, 5)

Церковь построена в 1920 году вместе с институтом. Ликвидирована в 1920 году.

Церковь святой равноапостольной Марии Магдалины при Фундуклеевской женской гимназии (Фундуклеевская, 6)

Церковь построена в 1892 году в память бракосочетания Государя Императора Александра III и Государыни Императрицы Марии Федоровны на средства добровольных пожертвователей.

Церковь ликвидирована в 1919 году. В послевоенные годы в ней находился Дом модной одежды.

Церковь святого равноапостольного Владимира в Киевском Владимирском кадетском корпусе (Госпитальная, 24)

Церковь построена в 1891 году. Ликвидирована в 1919 году. Сейчас здание Владимирского кадетского корпуса, построенное Николаем I, занимает Министерство обороны Украины.

Церковь святой равноапостольной Марии Магдалины при Киевском Мариинском детском приюте (Никольско-Ботаническая, 16)

Церковь построена в 1900 году. Деревянная звонница построена в 1904 году. Церковь была ликвидирована в 1920 году. Теперь в этом здании находится институт психологии, а в помещении церкви – библиотека.

Церковь святого Александра Невского при детском приюте императора Александра II на Лукьяновке (Овручская, 2)

Церковь построена в 1900 году. Храм уничтожен в 1930-е годы. В 1953 году в здании приюта разместили Киевское высшее инженерное училище.

Церковь трех святителей в здании Киевской духовной семинарии (Вознесенский спуск, 22)

Каменная церковь построена в 1901 году, усилием духовенства КДС при щедром пожертвовании митрополита Киевского и Галицкого Иоанникия. Храм закрыли в 1920 году. В здании разместили художественный институт.

Иоано-Златоустовская церковь в доме религиозно-просветительского общества (Большая Житомирская, 9)

В 1903 году в здании была устроена церковь.

Церковь была ликвидирована в 1920 году. Сейчас в этом здании находится Научно-исследовательский институт градостроения.

Свято-Михайловская церковь при Дегтяревской богадельне (Дегтяревская, 9).

Дегтяревская богадельня была открыта в 1900 году. Церковь при богадельне построили в 1902 году. В помещении долгие годы находился детский сад, а теперь – танковое училище.

Также в 1920 году были ликвидированы Церковь преподобного Иоаникия при втором Киевском женском училище, Церковь святого равноапостольного князя Владимира при Киевской военно-фельдшерской школе на Печерске, Церковь святого Павла исповедника при Киевском училище слепых на Липках, Церковь святителя Николая при доме Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора,

Мария Проскура, «УНИАН-Религии».