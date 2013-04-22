Когда человек слаб и нет никакой продержки - должна приходить Церковь

21 апреля, в неделю 5-ю Великого поста, день памяти преподобной Марии Египетской, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Архангела Михаила г. Крымска.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом.

Ваше Высокопреосвященство, досточтимый владыка Исидор! Уважаемый Александр Николаевич, губернатор Краснодарского края! Дорогие владыки, отцы, братия и сестры! Господа казаки!

Я с большой радостью ступил снова на землю Крымска. Вспоминаю свой первый приезд сюда, во время общенародной скорби, людских страданий. Для многих те дни были настолько страшными, что казалось, что никогда не взойдет солнце, никогда снова не будет в жизни радости — в такой мрак и такую скорбь погрузились судьбы многих людей. А сегодня, когда при этом замечательном солнечном свете я въехал в Крымск, я с трудом узнавал улицы, по которым мы ходили тогда, посещая наиболее пострадавшие районы. Все преобразилось, город стал даже красивее, чем был до того, что с ним произошло. Жизнь города восстановлена, постепенно, хотя и не сразу, исцеляются раны, нанесенные страшным природным катаклизмом.

Конечно, все могло бы выглядеть иначе, если бы на помощь Крымску не пришли тогда люди из разных городов и весей нашей страны; если бы к Крымску не было приковано внимание президента и федеральной власти; если бы в Крымске не дневал и ночевал губернатор, разделявший с вами все скорби; если бы сюда не приехало большое количество добровольцев. Около 500 из них были направлены Русской Православной Церковью — они оказали помощь более чем 30 000 человек, раздавая материальную помощь, посещая дома, выясняя нужды людей. И я благодарю Бога за то, что нам удалось собрать деньги, пусть и небольшие в масштабах страны или даже края, но чрезвычайно драгоценные, потому что простые люди, что называется, не от избытка своего, а часто от немощи своей жертвовали, чтобы только помочь жителям города. И собранные деньги, эту лепту вдовицы (см. Мк. 12:41-44), сегодня, как вы знаете, мы употребляем на то, чтобы помочь обрести жилище тем, кто по каким-то причинам еще не смог его обрести; помочь сделать ремонт тем, кто по каким-то причинам еще не смог этого сделать ранее.

Тогда, погрузившись в атмосферу страдающего Крымска, я очень многое понял. Я видел пострадавших, тех, кто висел на трубах парового отопления или на каких-то других предметах, так, что только голова оставалась между поверхностью воды и потолком. Они висели часами, но остались живы. И, общаясь с этими людьми, я понял, что сила веры помогает человеку даже в самых страшных обстоятельствах. Неслучайно, что некоторые люди, даже очень пожилые, выжили, что их не поглотила пучина. Когда я спрашивал, почему, одна пожилая женщина, которая семь часов провисела на водопроводной трубе под потолком, сказала мне: «Я все время молилась, я ни на минуту не усомнилась в том, что святитель Николай придет и спасет меня». И ведь так оно и произошло.

Но мы знаем, что многие по разным причинам не смогли спастись. Сегодня мы вновь вспоминали их имена, мы молились о том, чтобы Господь упокоил души их в Небесном Своем Царстве, чтобы поддержал их родственников и близких, чтобы исцелил раны, нанесенные этими чрезвычайными жизненными обстоятельствами.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в преодолении трагических последствий наводнения в Крымске. Слово благодарности и к властям федеральным, и к Вам, Александр Николаевич, к Вашей краевой администрации, и ко всем, кто откликнулся на призыв и прибыл сюда в качестве добровольцев. По милости Божией раны исцеляются, и поэтому мне захотелось вновь приехать в Крымск, чтобы удостовериться в том, что беда над этим градом действительно прошла, и помолиться со всеми вами — с теми, с кем я молился в тот тяжелый пасмурный день, когда мы вспоминали погибших.

Есть еще одна причина, по которой я хотел послужить сегодня именно в Крымске. Вы уже слышали только что, как владыка Исидор рассказал вам о создании Екатеринодарской и Кубанской митрополии, в состав которой будут входить пять епархий. Одна из новых епархий, Новороссийская и Геленджикская, будет возглавляться Преосвященным Феогностом, которого я хотел бы представить вам, жителям Крымска, а через вас — и всем, кто живет на территории Новороссийской и Геленджикской епархии.

Желаю Вам, владыка, кому вверено управление этим особым местом на территории Российской Федерации — по многим причинам особым — помнить всегда о той скорби, которая присутствовала и присутствует в городе Крымске. Пастырь обязан сораспинаться со своей паствой. Он никогда не должен отгораживаться от паствы протокольными или прочими преградами — он должен быть со своим народом. Он должен помнить о бедных, о несчастных, об убогих. Сильные и богатые могут и сами о себе позаботиться, а когда человек слаб, когда он болен, когда он стар или, напротив, слишком молод, когда у него нет средств и нет никакой продержки, — вот тогда к нему должна приходить Церковь.

Сегодня мы вспоминаем память святой преподобной Марии Египетской, удивительной подвижницы. В юности она жила в большом портовом городе Александрии, торговала собой и совершенно не думала ни о каком спасении, ни о какой вере. Но Господь призвал ее к покаянию, и она ушла в палестинскую пустыню — без куска хлеба, без воды, полностью полагаясь на волю Божию. Вскоре истлела ее одежда. Она жила, совершенно обнаженная, там, где летом невозможно уберечься от палящего зноя, а зимой — от холода, питаясь только тем, что произрастало в пустыне, а значит, практически ничем. Но она боролась со своими страстями и, победив, обрела равноангельское житие. Ее тело вышло за пределы действия физических законов: она действительно жила, почти не питаясь, она переходила Иордан, как по суше, — она обрела ангельскую силу.

Все это, конечно, так далеко от нашей повседневной жизни, даже от жизни самых благочестивых православных христиан. Мы живем в мире, мы питаемся, мы заботимся о своем теле, о своем жилище, о своей зарплате, о своих родных, близких. И ведь Господь не осуждает всего этого! Почему же нам дан такой ангелоподобный пример жизни преподобной Марии? А чтобы мы поняли, какую силу вложил Господь в человека, к каким подвигам он способен, какая колоссальная энергия есть внутри каждого человека, какие силы сокрыты в нашей природе.

И от нас зависит, как мы будем использовать эти силы. Будем ли мы бросать их на то, чтобы как можно больше иметь и как можно больше потреблять, нарушать нравственные Божественные законы, жить распутно, купаться в роскоши? Ведь на это тоже требуются силы — нужно скопить деньги, потом нужно защитить свое богатство; а что греха таить, часто и деньги мы обретаем нечестным путем. Вот и получается, что силы, заложенные в нашу природу, те, что расцвели в Марии Египетской великим подвигом ангелоподобной жизни, губят человека и для жизни земной, и для жизни вечной.

В сегодняшнем Евангельском чтении (Мк. 10:32-45) содержится очень интересный рассказ. Господь Иисус Христос идет в Иерусалим на страдания. Он и ученики знали, что произойдет, ведь напряжение вокруг Его личности, вокруг Его служения достигло невероятной силы, и идти в Иерусалим, где пребывала власть, которая и создала это напряжение, означало идти на смерть. Ученики уговаривали Спасителя не идти, но Он пошел.

И вот, когда они приближались к Иерусалиму, оказалось, что Он идет впереди, а ученики, от страха сбившись в кучку, идут за Ним, понимая, что в любой момент могут встретиться с теми, кто их арестует, схватит, будет пытать. Страх проник в души учеников, но в этот самый момент происходит нечто практически необъяснимое. К Господу подходят два близких ученика, братья Иаков и Иоанн, и именно тогда, когда Господь уже прозревает Своим взором трагедию Гефсиманского сада и Голгофы, они просят Его: «Посади нас по правую и левую руку от Себя во славе Твоей».

Можете себе представить? Напуганные ученики, идущие за Учителем, Которого от пыток и смерти отделяют дни, а, может быть, часы, — просят посадить их по правую и по левую руку в славе. И Господь говорит: «Посадить вас по правую и по левую руку — не от Меня зависит, но вы примете то, что Я принял, — вы будете креститься тем самым крещением, которым Я крещусь». А затем, обращаясь ко всем ученикам, Господь говорит: «Князи земные господствуют над народами, но среди вас не должно быть так, но кто хочет быть бОльшим среди вас, пусть будет для всех слугой; а кто хочет быть первым среди вас, пусть для всех будет рабом».

Это потрясающей силы слова, которые обращены к ученикам, а через них — ко всем христианам, в том числе тем, кто во власти, тем, кто имеет первенство: не господствовать над народом, а служить людям. Какая замечательная жизнь у нас была бы, если бы каждый восходящий в начальство клялся и перед Богом, и перед народом жить так, как Господь его призвал жить, — быть слугой, а если нужно, рабом, отдавая всю свою жизнь в служение народу.

Все сказанное имеет отношение и к Церкви, ведь и в Церкви есть первенство, и епископ — это первенствующий среди народа. Так вот, и он будет рядом с Господом только тогда, когда будет слугой и рабом. Это не значит, что он должен отказываться от тех функций, которые он исполняет как руководитель, высокий руководитель. Но это значит, что он должен отдать всю свою жизнь, без остатка, служению Господу, и тогда великий Божий дар сторицей вернется к нему.

Вот почему, когда мы видим жертвенные труды светских руководителей, как это было здесь, в Крымске, мы, конечно, радуемся. Но дай Бог, чтобы именно этот принцип служения людям был во главе угла у всех руководителей — и государственных, политических руководителей, и тех, кто возглавляет фирмы, компании, заводы и фабрики, чтобы этот принцип служения, принцип посвящения себя общему благу, был основополагающим.

Глубоко убежден в том, что так и будет, при одном условии, — если люди во власти будут помнить слова Христа Спасителя и если эти слова они будут принимать умом и сердцем. Здесь большая роль по просвещению нашего народа принадлежит Церкви. Но еще большее внимание Церковь должна обращать на состояние умов и сердец своей паствы, верующих людей. Мы должны служить примером, а иначе мы, по слову апостола Павла, «медь звенящая и кимвал бряцающий» (1 Кор 13:1), пустота, в которой нет никакой ценности.

Поэтому, обращаясь сегодня к Вам, владыка, я прошу принять сказанное всем сердцем и так строить свою жизнь. Но одновременно обращаюсь и ко всему духовенству, в первую очередь, Новороссийской и Геленджикской епархии, а также к духовенству всего Краснодарского края: помните эти слова, и тогда наша жизнь изменится, тогда изменится жизнь народа, которому вы служите, вознося молитвы ко Господу.

В память о пребывании в Крымске я бы хотел передать сему святому храму образ Георгия Победоносца как символ победы. Вы все одержали победу. Вы одержали победу над скорбью, над болезнью, над смертью, над разрухой. И пусть этот образ напоминает вам о подвиге, совершенном вами в этом кубанском городе.

И последнее, о чем я хотел бы сказать. Крепко храните веру в сердце. Если Мария Египетская сумела совершить такой подвиг, то и мы — каждый на том месте, куда нас поставил Господь, — можем совершать подвиги, пусть и в тысячу крат меньше, высвобождая внутреннюю энергию и внутреннюю силу, которую Бог вложил в природу человека, к совершению добрых дел, к преображению своей собственной души и к преображению окружающего нас мира. И верим, что по благодати Божией мы способны совершить многое. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси