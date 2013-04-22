Митрополит Владимир совершил литургию в лавре

21 апреля, в 5-ю неделю Великого поста и день памяти преподобной Марии Египетской, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Его Блаженству сослужили: управляющий делами УПЦ, первый викарий Киевской Митрополии митрополит Бориспольский Антоний, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, насельники монастыря в священном сане.

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