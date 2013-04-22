Патриарх Кирилл совершил литургию в Крымске

Вчера Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Крымск, сообщают Вести.ру.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил литургию в храме Архангела Михаила. В июле 2012 года там размещался церковный штаб, который оказывал посильную помощь семьям погибших и пострадавшим от наводнения жителям города.

В те дни из Москвы для оказания помощи на месте бедствия были направлены священнослужители, прошедшие курсы при МЧС, сестры милосердия, волонтеры из церковных учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга. Церковный штаб в Крымске передал адресную помощь более, чем 3,5 тысячам семей и распределил более тысячи тонн гуманитарных грузов. Отдел по церковной благотворительности Русской Церкви собрал свыше 50 миллионов рублей пожертвований.