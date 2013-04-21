Патриарх Кирилл сегодня в Крымске оценит объем помощи жертвам стихии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня посетит Крымск, где совершит совместную молитву с его жителями и оценит объем церковной помощи пострадавшим, сообщил РИА Новости глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков.

Паводок в начале июля прошлого года затопил тысячи домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, в ряде поселков Краснодарского края. Всего во время разгула стихии в регионе погибли около 170 человек. Больше всего пострадал Крымск, там погибли 153 человека. Как сообщалось, Русская православная церковь собрала порядка 50 миллионов рублей пожертвований для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае, деньги в основном шли на обеспечение нормальных жилищных условий. Адресную помощь от РПЦ получили более 3,5 тысячи семей, нескольким семьям было приобретено новое жилье.

"Русская церковь проделала огромную работу по оказанию помощи пострадавшим, но это не повод для какого-то триумфализма, а лишь тот вектор, по которому будет в дальнейшем направляться церковное социальное служение. Двадцать первого апреля святейший патриарх Кирилл вновь вернется в Крымск для совместной молитвы с жителями, для того, чтобы оценить объемы церковной помощи и встретиться с жителями Крымска", — сказал Волков.

Патриаршее богослужение состоится в храме архангела Михаила, где с первых дней трагедии по инициативе патриарха Кирилла был организован церковный штаб оказания помощи населению. В прошлом году Глава РПЦ посещал разрушенный Крымск 23 июля, в этом же храме он совершил молебен о пострадавших и заупокойную молитву о погибших во время стихийного бедствия в Крымске и прилегающих к нему районах, лично принял участие в распределении гуманитарной помощи и посетил несколько домов жертв наводнения.