Иерусалимский Патриарх Феофил III посетит Украину

19 апреля состоялся телефонный разговор Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Об этом сообщает официальный сайт Украинской Православной Церкви.

Во время разговора Патриарх Феофил сообщил, что планирует с частным визитом посетить Украину для участия в международной конференции «Киевский межконфессиональный форум», которая состоится 23-24 апреля в Киеве.

Также Иерусалимский Патриарх заверил Митрополита Владимира в своих постоянных молитвах за здоровье Предстоятеля УПЦ и весь украинский народ у Гроба Господня и святынь Святой Земли.

Митрополит Владимир отметил, что приезд в Киев Патриарха Святого Града Иерусалима накануне Страстной недели и Светлого Христова Воскресения — это настоящая радость и благословение.