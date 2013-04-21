В Минске презентовали книгу «Мученичество в раннем христианстве»

Книгу «Мученичество в раннем христианстве. Очерк исторического восприятия» презентовали на историческом факультете Белорусского государственного университета. Над созданием книги работал авторский коллектив в составе Виктора Федосика, Олега и Валентины Яновских, сообщает Седмица.ру.

О цели создания книги со студенческой аудиторией поделился доктор исторических наук, профессор Виктор Анатольевич Федосик — крупнейший в Беларуси специалист по истории античности и средних веков Западной Европы, возглавляющий основанную академиком Н.М. Никольским белорусскую научную школу изучения античного христианства.

«Сам замысел написания книги появился просто. Все вы слышали о Татьянином дне, дне святого Валентина. Вам в той или иной степени известны такие святые, как Николай Угодник и Георгий Победоносец, имена первоверховных апостолов Петра и Павла (по крайней мере, вы знаете, что в их честь назван Петро-Павловский собор в Минске, который все вы видели). Имена и названия вы слышали, а вот что это за люди и что они сделали в своей жизни, многие представляют слабо. Поэтому идея создания этой книги — просветительская», — отметил он.