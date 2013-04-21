В Виннице открылась фотовыставка деревянных храмов края

Выставка "Деревянная сакральная архитектура Винниччины" открылась в Винницком областном краеведческом музее. Она приурочена к празднованию 1025-й годовщины Крещения Руси и 1000-летию Лядовского Свято-Усекновенского скального мужского монастыря, сообщает День.

Выставка будет работать до 12 мая.

"В экспозиции представлены 60 фотографий разного времени, на которых можно увидеть деревянные церкви православных конфессий XVIII - XIX веков. Некоторые храмы сохранились доныне, некоторые утрачены в ХХ веке. На сегодняшний день в Винницкой области зарегистрировано 137 деревянных церквей", - рассказала искусствовед краеведческого музея Татьяна Журунова.

Самой древней церковью на Винниччини, представленной на фотографии, является Покровская церковь в селе Лозовая Шаргородского района (1700-1702 гг). Организаторы экспозиции планируют выпуск специального презентационного альбома с фотографиями памятников деревянной сакральной архитектуры Подолья.

