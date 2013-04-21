В Киево-Печерском заповеднике откроется экспозиция греческой художницы

Экспозиция греческой художницы Смарагды-Марии Скурты "Византийские транскрипции - духовная тропинка от Византии до настоящего" откроется в Киево-Печерском заповеднике.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

"22 апреля в 19:00 в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике состоится торжественное открытие выставки современного искусства греческой художницы Смарагды-Марии Скурты. Мероприятие посвящено 1025-летию Крещения Руси. Представленные работы будут демонстрироваться впервые", - отмечается в сообщении.

Выставка представит транскрипции с манускриптов - буквы алфавита, сцены из жизни византийцев, декоративные элементы. Все экспонаты - точные копии с аутентичных византийских рукописей, которые хранятся в монастырях Святой горы Афон. Они воспроизведены в технике яичной темперы на сделанной вручную ткани, натянутой на деревянную доску.

Своими произведениями художница стремится передать свет и радость, которые дарит художественное оформление византийских рукописей, и приглашает зрителя проникнуться духом Византии.

Выставка является совместным проектом Посольства Греции в Украине и Киево-Печерского заповедника.