Романовы. Мистика царской династии

2013-й – год празднования 400-летнего юбилея дома Романовых. Вот уже почти сто лет историки и исследователи ищут ответ - почему российская царская династия прервалась столь внезапно и трагически. Авторы фильма предлагают особый взгляд на историю рода.

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Причины гибели династии они ищут не только в событиях начала 20 века, но и во всей истории трехвекового правления Романовых. Семейные тайны не давали покоя последнему российскому императору Николаю II и отчасти предопределили печальную участь царской семьи.

Николай II верил, что погибнет именно в 1918-м. Об этом говорили полученные им в разные годы предсказания. Себя он считал жертвой, необходимой для искупления грехов царственных предков. Прошлое роковым образом влияло на его поступки и решения.

О роли мистических совпадений в жизни Николая II рассказывают историки, биографы Николая II, исследователи и представители РПЦ.