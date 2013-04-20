Оппозиция приглашает Папу Римского на празднование Дня Крещения Руси

Группа оппозиционных депутатов Верховной Рады предлагает пригласить на празднование 1025-летия Крещения Руси Вселенского Патриарха Варфоломея и Папу Римского Франциска. Об этом говорится в проекте постановления "Об организации и проведении мероприятий по празднованию 1025-летия Крещения Киевской Руси", зарегистрированном в Верховной Раде, сообщает Тиждень.ua.

Документ рекомендует также "включить представителей депутатских фракций" в состав оргкомитета по празднованию 1025-летия Крещения Руси.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, "Святой апостол Андрей Первозванный первым пробудил веру Христову на юге Украины, в Тавриде. На валах страбонового Херсонеса впервые на нашей земле звучало Евангелие. Во времена Римской империи в Херсонесе мученической смертью закончили свой земной путь двое Пап - святой Климентий и святой Мартин Исповедник".

Поэтому, отмечают авторы документа, приглашение Вселенского Патриарха и Папы Римского "позволит должным образом отметить в Украине 1025-летие крещения Руси-Украины".

Под проектом подписались народные депутаты Хмель, Васюник, Кубов, Дубневич, Гинка, Котеляк, Курпиль, Парубий.

Напомним, в марте 2013 предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви Патриарх Святослав (Шевчук) пригласил новоизбранного Папу Римского Франциска посетить Украину по случаю 1025-летия Крещения Украины.

Позже посольство Украины при Святом Престоле в Ватикане и апостольская нунциатура в Украине исключили визит Папы Римского в Украину в ближайшее время.



