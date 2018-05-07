900-летие Крещения Руси. Дни юбилейного торжества в Киеве.

Часть I можно прочесть ЗДЕСЬ

Во второй день торжества, 12 июля, – день мученической кончины св. Феодора варяга и Иоанна, пострадавших при Владимире, когда он служил еще языческим богам, происходило торжественное богослужение в великой церкви Киево-Печерской Лавры. Литургию совершал Высокопреосвященный митрополит Платон, в сослужении с митрополитом сербским Михаилом и епископом Нижегородским Модестом, соборно с отцом-наместников Лавры и старейшими из лаврской братии.

По окончании Литургии отслужена была панихида по митрополитам древнего периода Русской Церкви, содействовавшим насаждению и утверждению христианства в России. В служении панихиды принимали участие, кроме иерархов, совершавших Литургию, киевские викарии – Ириней и Иероним, члены киевской консистории, благочинные г. Киева и многие из духовных особ, прибывших на торжество.

На дворе монастырском, вблизи великой лаврской церкви, от Лавры устроена была братская трапеза для богомольцев, что во исполнение завещания святых основателей обители бывает в великие лаврские праздники, – на день Успения Божией Матери и в дни памяти Антония и Феодосия Печерских.

Высокопреосвященный митрополит Платон, настоятель и священноархимандрит Лавры, выйдя из церкви, преподал благословение толпившемуся около него народу, затем подошел к обеденным столам с установленными на них яствами, за которыми заняли места, еще задолго до окончания Литургии, желавшие вкусить от лаврской трапезы, благословил трапезу, сам вкусил и пригласил народ разделить ее.

По прибытии Высокопреосвященного митрополита в свои покои, ему представлялись многие из прибывших депутатов и гостей.

13 июля, в среду, на третий день торжества, была совершена архиерейским служением Литургия в церкви святителя Христова Николая на Аскольдовой могиле, по прибытии туда крестного хода из Киево-Николаевского монастыря. В крестном ходе приняло участие духовенство трех монастырей: Киево-Никольского, Выдубицкого и Троицкого, духовенство военного собора и приходских церквей, находящихся в Печерской части города Киева.

Так как церковь на Аскольдовой могиле очень мала и тесна и не могла вместить всех желавших присутствовать при богослужении, то вход в нее был только по билетам, по билетам впускалась публика даже за ограду Аскольдовой могилы. Главная масса народа услала обрыв на уступами горы, на которой расположено кладбище. Вошедшие внутрь кладбища, за ограду Аскольдовой могилы, со всех сторон окружали церковь, из раскрытых врат и окон разносилось стройное пение хоров Киево-Никольского и Киево-Выдубицкого монастырей.

По окончании Литургии совершена была Литургия под открытым небом, среди могил, окружающих церковь Аскольдовой могилы по всем праотцам, отцам и нашим братьям, здесь и повсюду лежащим, и по всем православным воинам, на брани за веру и Отечество живот (жизнь – ред.) свой положившим. В служении панихиды участвовало все духовенство, пришедшее с крестным ходом на Аскольдову могилу, и громогласное пение двух хоров певчих раздавалось далеко по окрестности и призывало к молитве за почивших многочисленные толпы народа, стоявшие на горах и издали смотревшие на сонм священнослужителей и развивающиеся над ними хоругви.

На четвертый день, 14 июля, утром не было назначено торжественное богослужение. В этот день в 11 часов утра было торжественное собрание в конгрегационном зале Киевской духовной академии, для чествования памяти св. просветителя России равноапостольного князя Владимира. Желающих быть на этом собрании было бесчисленное множество. Но вместительность зала не позволяло удовлетворить желание всех, стремившихся на это собрание.

Собрание открывал и председательствовал на нем Высокопреосвященный Платон, митрополит Киевский и Галицкий, и присутствовали на нем три киевских викария и все иерархи, прибывшие в Киев на юбилейное торжество, обер-прокурор Священного Синода К.П. Победоносцев, начальник края А.Н. Дрентельн, председатель Славянского благотворительного общества граф Н.П. Игнатьев, граф Бобринский, управляющий синодальной канцелярией Вл.К. Саблер, киевский губернатор Томара, предводитель дворянства киевской губернии князь Репнин, попечитель харьковского учебного округа Воронцов-Вельяминов, депутации от разных обществ и городов России, гости из славянских земель, представители разных местных учреждений и ведомств г. Киева.

Все стены зала, в котором проходило собрание, от низу до верху, увешаны портретами покровителей Академии и вышедших из Академии замечательных деятелей, приобретших известность и трудившихся на благо Церкви и Отечества на иерархическом, административном, учебном и ученом поприщах. При воспоминании о старых временах, вид этого множества знаменитых представителей древнейшего из училищ, существующих в России, производил особенное впечатление.

С приветом к гостям из единоверных нам стран, племен и народов от лица собравшихся разных концов земли русской на христианское и священное торжество, от престольного города Владимира Киева, благоухающего святынями, от Академий и от всей русской страны, братски любящей своих соплеменников, и так часто, так бескорыстно и самоотверженно подвизавшейся за них, в лице христолюбивого воинства, по великодушному призыву возлюбленных царей своих. Речь сказана била с воодушевлением, и с удовольствием выслушана была всеми присутствующими.

После речи профессора Малышевского был пропет гимн Случевского, написанный к торжеству 900-летнего юбилея Крещения Руси, переложенный на ноты Главачем: «Верою русской свободна…» – и затем прочтены были некоторые из приветственных адресов от прибывших на торжество депутаций.

Первое приветствие воодушевленным языком произнес митрополит Сербский Михаил: «Христианство ликует (говорил он), Православие торжествует, день ныне светлый и радостный. Девятьсот лет прошло с тех пор, как свет веры истинной правой освещает сердца русского братского нам народа. И как мило, как радостно душе верующей зреть сонм верующих, участвующих в торжестве истины над ложью, света над мраком. Приветствую тебя, Владыко святый, славного иерарха Святой Православной Церкви. Да возрадуется душа твоя о Господе и да помянет в молитвах своих хранящих и чтущих святую веру христианскую, православную!»

После него встал Черногорский митрополит Митрофан и на сербском языке приветствовал от черногорского народа и всей Черногории православный русский народ и высказал пожелание, чтобы православная вера всегда скрепляла братское единение единоплеменных народов.

После приветствий митрополитов Сербского и Черногорского говорили приветствия русские епископы, прибывшие на торжество: Афанасий, епископ Новгород-Северский, викарий Черниговской епархии, ближайшей к Киеву и издавна связанной с Киевом самыми тесными узами, преподнёсший при этом от Чернигова киевскому митрополиту икону Божией Матери; Митрофан, епископ Ладожский, викарий Санкт-Петербургской епархии – от лица старейшего иерарха русского, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского и Санкт-Петербургской епархии; Михаил, епископ Дмитровский, викарий Московской епархии – от лица Московского митрополита и Московской паствы, указавший на связь с Киевом Москвы, принявшей от Киева первосвятителей русских, которые и по переселении в Москву долгое время назывались Киевскими, и преемствовавшей Киеву в служении Церкви и Отечеству, и в знак духовного единения Москвы с Киевом преподнесший икону святителей московских: Петра, Алексия, Ионы и Филиппа; Александр, епископ Горийский – от лица Экзарха Грузии и всея православной Грузии.

Когда кончили свои приветствия русские епископы, встал настоятель греческой церкви в Петербурге архимандрит Неофит и приемами оратора, с живой жестикуляцией произнес речь на греческом языке, в которой поэтическим языком выразил восторженные чувства радости и удовольствия по случаю наступления светлого праздника 900-летнего введения святейшей веры Христовой в славную страну российскую.

Затем выступила на средину перед лицом маститого иерарха киевского нижегородская депутация, при этом впереди поставлен был великолепный стяг, принесенный от Нижнего Новгорода в дар Киеву и в частности строящемуся в нем собору св. Владимира. Епископ Нижегородский Модест указал на духовное единение, издревле существовавшее между Киевом и Нижним Новгородом, и пожелал, чтобы оно было между ними навсегда. Когда кончил он речь свою, один из представителей светской нижегородской депутации прочел адрес Киеву от Новгорода и всей Низовской земли. После приветствия Нижегородской депутации митрополит выслушал краткое сердечное приветствие представителей высочайше утвержденного Общества московских хоругвеносцев.

Затем встал обер-прокурор Священного Синода К. П. Победоносцев и заявил присутствовавшим на собрании, что Высокопреосвященный митрополит чувствует себя уже утомленным и потому представление остальных депутаций (каких было весьма много) не может состояться в настоящее время, потому он считает необходимым огласить еще один только что полученный документ от Кентерберийского архиепископа, примаса Англии, привезенное прибившими в Киев англичанами. Послание Кентерберийского архиепископа адре¬совано било митрополиту киевскому Платону. Оно написано по-английски. Но г. обер-прокурор Св. Синода прочи¬тала его в переводе на русский язык.

В своем послании Кентерберийский архиепископ, приветствуя киевского святителя, выражает сочувствие свое и англиканской церкви – русской по поводу торжества, совершаемого в Русской Церкви, в память просвещения русского народа верою Христовою. Это торжество религиозное, церковное (говорится в послании), но оно в то же время и гражданское, народное, так как жизнь народа созидалась соответственно началам его православной веры. Англиканская церковь всегда пребывала и пребывает в мире с Русскою Православною Церковью, и у обеих этих церквей одни общие враги, с которыми приходится бороться оружием не плотским, а духовным. Необходима в этой борьбе взаимная поддержка церквей английской и русской и духовное их единение.

Выразив братское поздравление святителю киевскому, Кентерберийский архиепископ заявил, что когда дошла до него радостная весть о торжественном празднике Русской Церкви, то он имел намерение послать на это торжество представителем от английской церкви епископа, но в настоящее время в Англии церковный собор, всех англиканских епископов, как из Европы, так равно из Африки и Америки, которых собралось около него до 140, для совещания о нуждах церкви, и вследствие этого нельзя было отправить во время съезда епископ Англии в Россию, тем более, что такое собрание бывает у них только один раз в течение десяти лет.

Прочие адреса, привезенные из разных мест ко дню юбилея, положены были на стол – и не быв прочитаны по недостатку времени в торжественном собрании, подлежат оглашению через печать. Во всех них выражается искреннее поздравление Киеву, слывущего матерью городов русских и бывшего купелью Православия и источником, откуда пошла спасительная вера Христова по всей стране русской, радость при виде тех великих плодов, которые созрели в нашем Отечестве на ниве Божией, возделанной первоначально руками равноапостольного просветителя России, и чувство единения веры, связывающее миллионы русского народа, занявшего необозримые пространства в Европе и Азии.

Перед заключением акта певчие пропели «Боже, царя храни», народный русский гимн, как нельзя более соответствующий тому настроению, в каком находились все, присутствовавшие на собрании, и песнь «Достойно есть» сербского распева. Маститый архипастырь преподал всем чадам великой святой Православной Церкви благословение, и все оставили зал…

*** Во второй части приведены поздравления с 900-летием Крещения Руси всех тех многочисленных гостей торжества, посетивших Киев в 1888 году.

Над материалом работала Ольга Мамона - для "УНИАН-Религии".





