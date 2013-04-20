Митрополит Павел принял участие в очередном заседании миссии ЮНЕСКО

В рамках подготовки к очередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, эксперт Международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС) Тодор Крестев посетил Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, сообщает Патриархия.ru.

В стенах монастыря состоялось заседание миссии ЮНЕСКО, в котором приняли участие наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и руководство Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

В ходе заседания рассматривался ход исполнения решений, принятых на 36-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе вопросы управления территорией и взаимодействия Церкви и заповедника.

Экспертом ИКОМОС собрана информация, которая будет представлена ЮНЕСКО для определения перспектив дальнейшего сохранения памятника всемирного наследия. Отчет будет формировать протокольный проект решений 37-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В заключение встречи по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира митрополит Павел вручил Тодору Крестеву орден святителя Николая Чудотворца.