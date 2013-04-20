Патриарх Иоанна X поблагодарил за оказанную помощь сирийскому народу

На имя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона поступило письмо Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока .

В своем послании Предстоятель Антиохийской Православной Церкви выразил благодарность за гуманитарную помощь для сирийского народа, которая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла была собрана в России Императорским православным палестинским обществом.

«Расцениваем этот жест как проявление солидарности и братского отношения к нам в эти тяжелые дни, — отмечается в послании Блаженнейшего Патриарха Иоанна. — Несомненно, вы помогаете нашим оставшимся без крова соотечественникам справиться с теми ужасными обстоятельствами, в которых они сейчас находятся. Сирийский народ обращается к Церкви за помощью, и мы упорно трудимся для того, чтобы оказать людям всю возможную гуманитарную поддержку и облегчить их страдания. Благодарим вас также за ваши неустанные молитвы».

Сбор гуманитарной помощи проводился с 31 марта по 12 апреля 2013 года. За это времени Императорским палестинским обществом при участии Русской Православной Церкви было собрано около 70 тонн гуманитарного груза — мука, сахар, соль, крупы, медикаменты и перевязочные материалы. На поступившие за это время денежные пожертвования, сумма которых составила более трех миллионов рублей, будут приобретены лекарственные препараты и медицинское оборудование.

Самолет с первой партией гуманитарной помощи прибыл в Сирию 14 апреля. Остальная часть груза будет доставлена в Сирию до конца месяца.

Патриархия.ru