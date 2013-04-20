Патриарх Кирилл выразил соболезнование Президенту США

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Президенту США Бараку Обаме в связи с трагедиями в городе Бостон и в штате Техас, сообщает Патриархия.ru.

Его Превосходительству господину Бараку Обаме, Президенту Соединенных Штатов Америки

Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент!

Скорбью отозвались в моем сердце вести о совершенном теракте в Бостоне и взрыве на заводе в городе Вест штата Техас, в результате которых погибли и были ранены многие люди. От имени Русской Православной Церкви выражаю искренние соболезнования всему американскому народу.

Молюсь Милостивому Господу о даровании пострадавшим скорейшего выздоровления, а их семьям и семьям погибших — утешения, мужества и стойкости. Да ниспошлет Спаситель мира Свою помощь тем, кто заботится о преодолении последствий произошедших трагедий.

С соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ