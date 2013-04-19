В Музее истории Киева открылась выставка «Наш Афон»

В выставочном центре музея истории Киева, который находится на ул. Б. Хмельницкого, 7, открылась фотовыставка «Наш Афон», приуроченная к празднованию 1025-летия Крещения Руси.

На выставке «Наш Афон» представлены работы известного греческого мастера фотографии Костаса Асимиса, а также архивные черно-белые фотографии середины XIX — начала XX века из фондов Российского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря и уникальные снимки времен Первой мировой войны.

Идея сделать выставку, посвященную жизни монахов на Святой Горе Афон, афонским храмам и жителям Святой Горы, принадлежит мэру Киева Александру Попову — об этом он признался во время торжественного открытия выставки. «Идея создания такой выставки возникла в ноябре прошлого года, когда мне впервые представилась возможность побывать на Афоне. Уже много столетий это святое место посещают тысячи верующих со всего мира, и мне захотелось, чтобы к 1025-летию со дня крещения Руси фотографии Афона были представлены в Киеве, ведь это праздник не только столицы или Украины, но и всех христиан», — пояснил он.

Кроме того, эта фотовыставка откроет серию мероприятий, которые будут посвящены самым известным украинским православным святыням храмам, монастырям и лаврам. В частности, в столице тоже есть святое место, которое с давних времен известно как «Киевский Афон» — это так называемая Китаевская пустынь — один из древнейших монастырей, возникновение которого относят к XIV веку. Как и большинство киевских обителей он был основан монахами-затворниками под землей — в пещерах, а в XVII веке подчинен Киево-Печерской Лавре.

Посетить выставку «Наш Афон» киевляне и гости города смогут до 18 мая.

ИА "Голос.UA"

