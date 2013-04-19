Закон о защите верующих не предполагает оценку эмоциональной реакции и обид

Председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда считает, что в медийном поле появился ряд мифов, касающихся закона о защите чувств верующих, и ситуация требует прояснения.

«В медийном поле возникла некая мифология, связанная с этим законом. Может сложиться впечатление, что теперь на любую эмоциональную реакцию верующих последует уголовное преследование тех, кто эту реакцию вызвал. Это не так», — заявил он в эфире программы «Сенат», вышедшей 17 апреля 2013 года на телеканале «Россия 24».

Если человек рисует свастику на синагоге, то наказывают его вовсе не за то, что кто-то испытал эмоциональный дискомфорт, пояснил В.Р. Легойда. Нарисовавший этот символ ассоциировал себя с теми, кто убивал людей, разделил их человеконенавистническое мировоззрение, и если общество не хочет повторения подобных вещей, оно призвано незамедлительно принять меры.

«Когда спиливают крест, мы понимаем, почему это недопустимо, — подчеркнул глава Синодального отдела. — Мы знаем, к чему это приводило в прошлом, и четко понимаем, с какими страшными поступками из недавнего прошлого солидаризируется тот, кто делает это сегодня».

Религиозные символы нуждаются в защите наравне с национальными, историческими символами и памятниками (государственный флаг, места захоронений), наказание за осквернение которых уже предусмотрено специальными правовыми нормами, убежден В.Р. Легойда.

По его словам, суть законопроекта «легко понять, как только мы это переводим в плоскость осквернения могил родных нам людей». «Для верующего человека осквернение священных символов сравнимо с пьянкой, плясками и всяческими бесчинствами на могиле вашей мамы, — отметил председатель Синодального информационного отдела, — Мне кажется, любому человеку, даже вне правового поля, понятно, что это вещь недопустимая».

Патриархия.ru