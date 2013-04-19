Утверждены кандидаты на Патриаршую литературную премию

18 апреля 2013 года в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил итоговое заседание Палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Открывая заседание, Святейший Патриарх Кирилл, являющийся председателем Палаты попечителей, обратился к собравшимся со вступительным cловом и огласил повестку дня.

Доклад о работе Совета экспертов и короткий список номинантов представил глава Совета экспертов Б.Н. Тарасов.

Был утвержден короткий список кандидатов на присуждение Патриаршей литературной премии 2013 года, в который вошли:

Варламов Алексей Николаевич;

Володихин Дмитрий Михайлович;

Красников Геннадий Николаевич;

Куликовская-Романова Ольга Николаевна;

Куняев Станислав Юрьевич;

Лепахин Валерий Владимирович;

Лощиц Юрий Михайлович;

Сухинина Наталья Евгеньевна;

протоиерей Александр Торик.

Голосование по выбору лауреата, как и в прошлом году, будет проведено в ходе церемонии награждения. Для подсчета голосов из числа членов Палаты попечителей избирается Счетная комиссия в составе трех человек. На заседании 18 апреля были предложены следующие кандидатуры:

протоиерей Николай Агафонов, член Союза писателей России;

Ю.М. Поляков, главный редактор «Литературной газеты»;

В.В. Федоров, президент Российской государственной библиотеки, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

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Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия учреждена решением Священного Синода от 25 декабря 2009 года (журнал № 115) с целью поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу. Эта премия не имеет аналогов в истории Русской Православной Церкви и в практике других Поместных Православных Церквей.

Премия призвана содействовать взаимодействию Русской Православной Церкви и литературного сообщества — прежде всего, тех писателей, которые своим творчеством утверждают основы христианской веры. Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают Предстоятели Поместных Православных Церквей, главы самоуправляемых Церквей в составе Московского Патриархата, епархиальные архиереи Русской Православной Церкви, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, синодальные учреждения Русской Православной Церкви, а также редакции литературных журналов и литературно-общественные организации.

Организация всех мероприятий, связанных с отбором номинантов, а также подготовка заседаний Палаты попечителей, Совета экспертов и организация торжественной церемонии избрания и награждения лауреата Патриаршей литературной премии возложена на Издательский Совет Русской Православной Церкви.

Первым лауреатом Патриаршей литературной премии стал писатель В.Н. Крупин. Во втором премиальном сезоне победителями стали О.А. Николаева и В.Н. Николаев.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси