Утверждены кандидаты на Патриаршую литературную премию
Выберут во время награждения
18 апреля 2013 года в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил итоговое заседание Палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Открывая заседание, Святейший Патриарх Кирилл, являющийся председателем Палаты попечителей, обратился к собравшимся со вступительным cловом и огласил повестку дня.
Доклад о работе Совета экспертов и короткий список номинантов представил глава Совета экспертов Б.Н. Тарасов.
Был утвержден короткий список кандидатов на присуждение Патриаршей литературной премии 2013 года, в который вошли:
Варламов Алексей Николаевич;
Володихин Дмитрий Михайлович;
Красников Геннадий Николаевич;
Куликовская-Романова Ольга Николаевна;
Куняев Станислав Юрьевич;
Лепахин Валерий Владимирович;
Лощиц Юрий Михайлович;
Сухинина Наталья Евгеньевна;
протоиерей Александр Торик.
Голосование по выбору лауреата, как и в прошлом году, будет проведено в ходе церемонии награждения. Для подсчета голосов из числа членов Палаты попечителей избирается Счетная комиссия в составе трех человек. На заседании 18 апреля были предложены следующие кандидатуры:
протоиерей Николай Агафонов, член Союза писателей России;
Ю.М. Поляков, главный редактор «Литературной газеты»;
В.В. Федоров, президент Российской государственной библиотеки, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия учреждена решением Священного Синода от 25 декабря 2009 года (журнал № 115) с целью поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу. Эта премия не имеет аналогов в истории Русской Православной Церкви и в практике других Поместных Православных Церквей.
Премия призвана содействовать взаимодействию Русской Православной Церкви и литературного сообщества — прежде всего, тех писателей, которые своим творчеством утверждают основы христианской веры. Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают Предстоятели Поместных Православных Церквей, главы самоуправляемых Церквей в составе Московского Патриархата, епархиальные архиереи Русской Православной Церкви, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, синодальные учреждения Русской Православной Церкви, а также редакции литературных журналов и литературно-общественные организации.
Организация всех мероприятий, связанных с отбором номинантов, а также подготовка заседаний Палаты попечителей, Совета экспертов и организация торжественной церемонии избрания и награждения лауреата Патриаршей литературной премии возложена на Издательский Совет Русской Православной Церкви.
Первым лауреатом Патриаршей литературной премии стал писатель В.Н. Крупин. Во втором премиальном сезоне победителями стали О.А. Николаева и В.Н. Николаев.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси