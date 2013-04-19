Идет подготовка к празднованию 700-летия Сергия Радонежского

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил состав Оргкомитета Русской Православной Церкви по празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

6 декабря 2010 года, в связи с исполняющимся в 2014 году юбилеем, Президент РФ Д.А. Медведев подписал Распоряжение о рабочей группе при Президенте Российской Федерации по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

В ходе заседания был утвержден план работы группы, который включил в себя:

разработку концепции празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского;

создание Международного благотворительного фонда;

открытие памятников преподобному Сергию в Москве и за рубежом;

учреждение премии имени преподобного Сергия Радонежского «За вклад в возрождение духовности России»;

подготовку и публикацию новых материалов о преподобном Сергии;

проведение международных научных конференций;

проведение международных выставок в России и за рубежом;

создание специального информационного сайта;

создание документального фильма;

издание почтовой марки и чеканку памятной монеты.

В связи с тем, что без непосредственного участия Русской Православной Церкви проведение основных мероприятий и подготовка юбилейных торжеств невозможны, для координации деятельности по юбилейным торжествам Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом было принято решение о создании Оргкомитета Русской Православной Церкви по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Первое заседание Оргкомитета состоится 25 апреля 2013 года в Троице-Сергиевой лавре под председательством митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

«Православное образование»/Патриархия.ru