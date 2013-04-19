Сегодня в Киево-Печерской Лавре будет пребывать древний образ

00:08, 19 апреля 2013
Православие
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Икона Божией Матери «Умиление»

Сегодня, на богослужении в Трапезном храме прп. Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры будет пребывать древняя икона, которая принадлежала святому благоверному князю Владимиру Мономаху.

Икона Божией Матери «Умиление» была найдена во время раскопок на Княжеской горе под Каневом в 1930-х годах. Ученые предполагают, что образ принадлежал князю Владимиру Мономаху (в крещении Василий). Об этом свидетельствует надпись на обороте: «Господа, помози рабу Твоему Василию на многая Лета стола эго».

По данным экспертов, икона изготовлена византийскими мастерами не позднее XIII века. Подделать ее в современных условиях невозможно. Ученые называют находку уникальной, ведь икон того времени на камне нет вообще. Материал, из которого изготовлено образ, природный гипс.

Официальный сайт УПЦ

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