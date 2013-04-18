Афонские монахи против золотодобычи в окрестностях Святой Горы

Греческие агентства церковных новостей "Ромфея" и "Амен" сообщают, что представители афонского монашества присоединились к начавшейся несколько месяцев назад борьбе жителей близлежащего города Иериссоса против золотодобычи в этой местности.

Об этом заявил от лица Священной Эпистасии о. Никодим, который также сообщил, что делегация афонских монахов передаст письмо Священной Эпистасии премьер-министру Греции Антонису Самарасу с просьбой об освобождении двух задержанных местных жителей, устроивших поджог в местности Скурьес, где компания "Греческое золото" планировала свои работы. Их действия были признаны "террористическими и политическими".

Священная Эпистасия ручается за арестованных, поскольку афонские монахи хорошо знают их лично.

Чтобы привлечь общественность к проблеме разработки золота в окрестностях Иериссоса, жители неоднократно перекрывали дорогу, ведущую на Афон.

Седмица

