Крестный ход в честь Белыничской иконы Богородицы стартует 24 апреля

Двухдневный крестный ход «40 БЛАГОСЛОВЕННЫХ КИЛОМЕТРОВ ПОД ПОКРОВОМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» отправится 24 апреля из Могилёва в Белыничи, где 25 апреля состоится празднование в честь Белыничской иконы Пресвятой Богородицы. 9.jpg

По преданию, Белыничская икона Божией Матери была явлена на Могилевщине в начале XIII века. В 1240 г., когда хан Батый захватил Киев, несколько монахов из Киево-Печерской лавры взяли икону Богородицы древнего византийского письма и отправились с ней вверх по Днепру.

Следуя по Днепру, а затем по Друти, они приплыли к покрытой лесом горе. В первую же ночь от святого образа стало исходить чудесное сияние - стало светло, как днем. Это явление продолжалось на протяжении нескольких ночей, и иноки поняли, что это знамение свыше. Здесь, перед спуском в долину реки, монахи основали православный монастырь с церковью в честь святого пророка Илии. Чудотворения, совершавшиеся по молитвам перед иконой, стали привлекать в обитель многочисленных паломников, и с течением времени на том месте возникло небольшое селение, получившие название от первого чуда - Белыничи, то есть белые ночи. Впоследствии и святой образ стали называть Белыничским.

В 1624 году в Белыничах был построен кармелитский монастырь. Сюда после пожара, охватившего Свято-Ильинскую обитель, была перенесена святыня. Православные верующие по-прежнему притекали к святому образу. Чудотворения от иконы не прекращались. Белыничскую святыню почитали и католики, и в 1755 году икона была коронована.

В 1832 г. монастырь кармелитов был официально упразднён, и в 1876 году его здание было передано Православной Церкви.

В 1877 г. в Белыничах был образован православный монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, главной святыней которого стала чудотворная икона Божией Матери. В конце XIX в. Обитель ежегодно посещало более 10 000 богомольцев. Прежде чем совершить паломничество в Киево-Печерскую лавру или Почаевскую обитель, паломники посещали Белыничский монастырь, чтобы поклониться Небесной Заступнице и, получив благословение, отправиться в долгий путь. В восточной Беларуси эта икона пользовалась таким же почитанием, как икона Божией Матери «Жировицкая» в западном крае.

В середине 20-х годов XX в. в период гонений на православную веру монастырь был закрыт, чудотворная икона Белыничской Божией Матери была отобрана у верующих и передана в краеведческий музей г. Могилева, где в это же время находилась еще одна святыня Православия - воздвизальный Крест преподобной Евфросинии Полоцкой с частицей креста Господня. В 1941 году музей был эвакуирован, и с тех пор сведений о дальнейшем местопребывании святыни нет.

В 1930-х годах церковь, в которой ранее хранилась чудотворная икона, была переделана в клуб. После войны - в кинотеатр. Потом - в склад. В 1960-х годах здание монастыря было взорвано.

24 октября 1990 г. cтараниями почившего протоиерея Валерия Усикова Православной Церкви было передано здание бывшей турбазы в городском поселке Белыничи. 25 апреля 1991 г., в день празднования Белыничской иконы Божией Матери, Архиепископ Могилевский и Мстиславский Максим совершил освящение престола и храма в честь Белыничской иконы Божией Матери и совершил в нем первую Божественную литургию. Ко дню освящения храма была обретена копия чудотворной иконы, которая 70 лет сохранялась верующими как духовное сокровище.

В 2002 г. в центре поселка Белыничи протоиерей Валерий Усиков начал строительство нового храма, который был освящён в 2005 году и в котором в настоящее время пребывает копия чудотворной иконы.

По материалам сайта Могилёвской епархии

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