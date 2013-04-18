Патриарх Кирилл посетит Крымск

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит 21 апреля поездку в город Крымск Краснодарского края, который в прошлом году сильно пострадал от наводнения. Об этом сообщает

"Святейший Патриарх совершит литургию в храме Архангела Михаила, где 23 июля прошлого года совершал молебен о здравии пострадавших и заупокойную молитву по погибшим. Именно в этом храме с первых часов трагедии развернулся церковный штаб помощи пострадавшим", - сообщил "Интерфакс-Религия" в среду глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков.

Наряду с этим патриарх встретится с жителями Крымска и оценит объем помощи, которая была им оказана Церковью.

Собеседник агентства напомнил, что, посещая Крымск в прошлом году, Патриарх Кирилл принял участие в распределении помощи, посетил несколько домов, пострадавших от стихии. "Это послужило примером для многих, и, думаю, что благодаря не в последнюю очередь такому примеру многие представители Церкви с удвоенной силой принимали участие в помощи пострадавшим в Крымске и прилегающих районах", - заявил отец Александр.

Церковь приняла активное участие в оказании помощи людям, пострадавшим от наводнений на Кубани. Церковный штаб в Крымске, организованный после трагедии 7 июля, передал адресную помощь более 3,5 тысячам семей и распределил более тысячи тонн гуманитарных грузов. Отдел по церковной благотворительности Русской церкви собрал более 50 млн. рублей пожертвований.

Разрушительный паводок, вызванный мощными осадками, 6-7 июля 2012 года затопил 7,2 тыс. жилых домов в городах Крымск, Геленджик и Новороссийск, а также в ряде поселков Краснодарского края. Погибли 168 человек, из них 153 - в Крымском районе. Причиной наводнения стали осадки и замусоренное русло реки Адагум в пределах Крымска.

В рамках уголовного дела к ответственности привлекаются бывший глава администрации Крымского района Василий Крутько, и.о. руководителя Управления по предупреждению ЧС и гражданской защиты Крымского района Виктор Жданов, экс-глава Крымска Владимир Улановский и экс-глава Нижнебаканского сельского поселения района Ирина Рябченко. Они обвиняются в халатности. Кроме того, В.Крутько, В.Улановский и И.Рябченко обвиняются в служебном подлоге, а В.Жданов - в покушении на мошенничество при получении выплат.